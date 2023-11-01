Советник Госдепартамента посетит Израиль, Иорданию и Турцию

Дерек Шолле проведет серию обсуждений по палестино-израильскому конфликту

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит 1 ноября Израиль, а затем Иорданию и Турцию, чтобы обсудить меры по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

"Советник Госдепартамента Дерек Шолле сегодня направится в Израиль, чтобы подтвердить приверженность США солидарности с Израилем и поддержать его право защищать себя в соответствии с международным гуманитарным правом", - указано в сообщении. Отмечается, что советник обсудит с партнерами меры по недопущению разрастания конфликта, освобождение заложников и возможности доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Затем Шолле посетит Иорданию и Турцию.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.