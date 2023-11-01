1 ноября, 15:06

На северо-западе Пакистана в межплеменных столкновениях погибли не менее девяти человек

Еще 14 человек получили ранения, сообщила газета The News International

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли и 14 ранены за последние сутки в вооруженных столкновениях враждующих племен в округе Куррам на северо-западе Пакистана.

По сообщению газеты The News International, число погибших в регионе в результате боев между боевиками враждующих племен приблизилось к 60. Столкновения с применением оружия вспыхнули из-за земельных споров и разногласий на религиозной почве. Они не прекращаются с 24 октября, несмотря на договоренность старейшин племен о прекращении огня. Переброшенным в Куррам армейским подразделениям не удается полностью взять под контроль обстановку в регионе.

В округе сохраняется напряженность. Уже неделю в нескольких районах Куррама прекращена подача электроэнергии, отключен интернет, прекращено движение автотранспорта. В населенных пунктах растет нехватка продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости. 

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