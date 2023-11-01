В Генассамблее ООН проходит заседание по санкциям США в отношении Кубы

На нем рассмотрят вопрос о необходимости прекращения экономического и финансового эмбарго в отношении государства

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу американских санкций в отношении Кубы открылось в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос повестки <...> обозначенный как "Необходимость прекращения экономического и финансового эмбарго, введенного США в отношении Кубы", - сказал председатель 78-й сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис.

В ходе заседания, которое, как ожидается, продлится два дня, выступят более 50 делегатов в том числе России, Китая, ЮАР, Белоруссии, Мексики и США, представители таких организаций, как Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), Организация исламского сотрудничества (ОИС), а также действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай". По завершении дебатов планируется провести голосование по резолюции с призывом к американской администрации отменить введенные против Гаваны ограничительные меры.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.