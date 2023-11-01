Италия пока не собирается выводить свой контингент из Ливана

Контингент Рима в этой стране составляет порядка 1 тыс. человек

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Итальянский контингент общей численностью около 1 тыс. человек пока останется в Ливане. Об этом заявил в ходе посещения итальянских военных глава Объединенного высшего оперативного командования генерал Франческо Фильуоло.

"На данный момент есть все условия для продолжения миссии, - сказал он в интервью государственному телевидению RAI. - Мы с большим вниманием следим за ходом миссии и постоянно взаимодействуем с министром обороны Гуидо Крозетто".

"Миссия продолжается. В такие кризисные моменты еще важнее, чтобы существовали силы ООН, которые помогают гражданскому населению и поддерживают, в том числе и логистически, ливанские вооруженные силы", - подчеркнул Фильуоло.

Итальянские военные в Ливане числятся в составе контингента Временных сил ООН.