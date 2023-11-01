Южная Осетия рассчитывает, что Грузия снимет незаконный пост на границе

В августе 2019 года республика заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от Тбилиси убрать его

ЦХИНВАЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия рассчитывает на то, что Грузия примет ее позицию и снимет незаконный пост у югоосетинского села Уиста. Об этом сообщил журналистам глава югоосетинской делегации в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев по итогам встречи, состоявшейся на югоосетинско-грузинской границе в районе села Эргнети Горийского района Грузии.

"Мы вновь подняли один из главных вопросов - нахождение незаконного грузинского поста на нашей территории, в районе населенного пункта Уста. Нам очень сложно разговаривать на эту тему, так как грузинская сторона не хочет идти нам на встречу, поскольку решение о выставление данного поста принималось политическим путем, и его снятие для руководства Грузии связанно с очень серьезными репутационными потерями. Но, вместе с тем, мы каждый раз поднимаем этот вопрос указывая на беспокойство жителей села Уиста. Мы надеемся, что этот вопрос разрешится, так как хочет югоосетинская сторона - полным урегулированием и снятием поста. Мы в этом уверены", - подчеркнул Кочиев.

В августе 2019 года Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от Тбилиси убрать его. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Тбилиси пойти на компромисс. После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе.

В КГБ Южной Осетии 12 сентября 2019 года заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. Вслед за этим власти Южной Осетии полностью закрыли пункты пропуска на границе с Грузией. Позже в КГБ дважды сообщали о стрельбе на границе со стороны Грузии, а также отметили "беспрецедентный рост случаев полетов грузинских дронов военного и полицейского образца в приграничной зоне". В июле 2020 года Южная Осетия возобновила переговоры в формате МПРИ. По словам главы югоосетинской делегации Егора Кочиева, основной причиной тому послужило обострение обстановки на границе, которая привела к стрельбе.

Встречи МПРИ

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза. На них традиционно обсуждаются инциденты, происходящие в районе границы Южной Осетии с Грузией.