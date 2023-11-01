Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

Первые группы иностранцев и жителей сектора Газа с двойным гражданством смогли покинуть территорию палестинского анклава через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Тем временем на севере сектора Газа Израиль расширяет наземные операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что Тель-Авив готов вести долгую и тяжелую войну до победы. С начала боевых действий в секторе Газа погибли 326 израильских военнослужащих, но они "пали в самой справедливой из войн - войне за наш дом", сказал Нетаньяху.

Высокопоставленный представитель радикального палестинского движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что у палестинцев есть право на "оборону от оккупантов" и именно Израиль не оставляет выбора между миром и насилием. По его мнению, за высокомерием и напористостью Израиля стоят американцы, "и международное право их не волнует".

ТАСС собрал основное о палестино-израильском конфликте.

Эвакуация из сектора Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах". В них оказалось не менее 430 человек, это граждане иностранных государств, сотрудники международных и неправительственных организаций, а также палестинцы с двойным гражданством.

Первая группа жителей сектора Газа, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, была доставлена в центральный госпиталь административного центра египетской провинции Северный Синай - города Эль-Ариш. По данным телеканала Al Arabiya, более 100 человек, имеющих двойное гражданство, перешли из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Телеканал Al-Qahera al-Ihbariya передал, что три автобуса с людьми, имеющими двойное гражданство, пересекли КПП.

Россия работает с Израилем, Египтом и Палестиной по вопросу эвакуации российских граждан из зоны конфликта.

Боевые действия

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что продолжают расширять наземные операции в секторе Газа, истребители, вертолеты, корабли и артиллерия помогают в этом сухопутным войскам.

По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, ночью произошли масштабные столкновения на севере сектора Газа, в том числе в районе Джебалия. В ходе боевых действий, как сообщил Хагари, был убит Ибрахим Биари - один из руководителей нападения боевиков на приграничные с Газой израильские районы 7 октября. В том же районе якобы находились объекты радикалов, в результате удара "обрушилось здание в лагере, а также подземная военная инфраструктура", пояснил Хагари.

По данным Минздрава Палестины, число убитых в секторе Газа превысило 8,7 тыс. Согласно заявлению ведомства, поступило 2 030 заявлений о пропавших без вести под завалами зданий. В основном эти заявления касаются палестинцев, считающихся пропавшими после ударов с воздуха по лагерю беженцев Джебалия, в результате которых, по данным палестинской стороны, несколько сотен человек погибли или получили ранения.

Палестинское агентство WAFA сообщило о еще одном ракетном ударе по лагерю беженцев. По его данным, в результате погибли десятки человек, из которых большинство - женщины и дети.

Продолжаются столкновения и на границе с Ливаном. Армия Израиля заявляет, что ведет ответный огонь на обстрелы и пресекает попытки боевиков атаковать.

Армия Ливана сообщила, что в южных приграничных районах было обнаружено и демонтировано свыше 20 установок залпового огня, из которых боевики радикальных палестинских формирований обстреливали израильскую территорию.

При этом на фоне эскалации боевых действий правительство Ливана направило жалобу в Совет Безопасности ООН, в которой утверждается, что израильские войска обстреливают запрещенными фосфорными боеприпасами приграничные районы.

"Война" с Йеменом

Посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши заявил, что страна не заинтересована в расширении боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта.

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа ранее заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля. Сариа также утверждает, что этот удар стал "третьей операцией, осуществленной в поддержку угнетенных братьев в Палестине".

Посол Израиля в России Александр Бен Цви, комментируя эту атаку, сказал, что Израиль не находится в состоянии войны с Йеменом, несмотря на заявление движения "Ансар Аллах". Он отметил, что по израильской территории было выпущено три ракеты, из которых ни одна не долетела.

Ситуация с заложниками

В секторе Газа движением ХАМАС удерживаются пять-шесть граждан России, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24". Москва предпринимает активные усилия для содействия в вопросе разрешения ситуации с россиянами, находящимися в заложниках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

По данным израильской стороны, всего заложников не менее 240. При этом посол Израиля в РФ Бен Цви уточнил, что нет данных о том, сколько из них живы.

Согласно утверждению ХАМАС, по меньшей мере семь заложников, из которых трое иностранцев, погибли в результате удара израильской авиации по лагерю в Джебалии. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания выступил с заявлением, что заложники подвергаются такой же опасности, что и жители сектора Газа.

Начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм заверил, что ЦАХАЛ старается избегать жертв среди мирного населения во время нанесения ударов, "но, к сожалению, иногда это происходит". Он подчеркнул, что решение о каждом воздушном ударе проходит 11-12 этапов одобрения.

Газета The New York Times со ссылкой на помощника министра обороны США Кристофера Мейера и источники пишет, что американский спецназ будет помогать израильским военным с поиском удерживаемых ХАМАС людей, но "не будет выполнять боевых функций".

Международная реакция

Ситуация в секторе Газа вызывает все более острую реакцию со стороны международного сообщества. Иордания приняла решение отозвать своего посла в Тель-Авиве. В иорданском МИД пояснили, что возвращение посла будет связано с прекращением военных действий против Газы.

Ранее в связи с ударами по палестинскому анклаву власти Колумбии и Чили отозвали своих послов в Израиле для консультаций. Правительство Боливии сообщило о разрыве дипломатических отношений с Израилем. В ответ МИД еврейского государства обвинил Боливию в поддержке терроризма.

Удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа осудил и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его мнению, необходимо, чтобы стороны согласились на паузы в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи.

Турция заявила о готовности выступить гарантом урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Это предложение было поддержано Ираном.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами дипломатических миссий арабских государств в Москве и представителем Лиги арабских государств, на которой проинформировал их о шагах Москвы, направленных на прекращение кровопролития в секторе Газа.