СМИ: переговоры между США и Швецией по соглашению о военном сотрудничестве завершены

По данным газеты Dagens Nyheter, ожидается, что в конце 2024 года вступят в силу законы, которые облегчат действия американских войск в этой стране

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Швеция и США завершили переговоры по соглашению о военном сотрудничестве (DCA, Defence Cooperation Agreement), которое дает США доступ к военным базам в Швеции. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

"Последняя запланированная переговорная сессия с США прошла на прошлой неделе. Переговоры прошли очень хорошо, и нерешенных вопросов для обсуждения не осталось. В этом смысле соглашение завершено", - рассказал глава шведской делегации на переговорах Самюэл Рудвалл. Этот диалог между Швецией и Соединенными Штатами проходил с января

Ожидается, что в конце 2024 года вступят в силу законы, которые облегчат действия американских войск в Швеции, пишет издание. Согласно соглашению, США будут иметь условия для хранения военной техники, такой как боевые машины, боеприпасы и системы вооружения. Американцы получают доступ к некоторым шведским военным базам, название которых станет известно после подписания DCA правительствами Швеции и США, что произойдет до начала 2024 года.

Чтобы договор вступил в силу, шведский парламент должен одобрить его и принять решение о законодательных изменениях, необходимых для того, чтобы американские войска могли действовать в Швеции. Военнослужащие США будут подчиняться американским законам, когда будут находиться на шведской земле.

"Соглашение означает серьезное изменение шведской оборонной политики, когда войскам из другой страны будет разрешено относительно свободно действовать в Швеции в течение длительного периода времени. Судя по всему, это соглашение поддержало широкое парламентское большинство. Представитель [крупнейшей оппозиционной] Социал-демократической партии Петер Хультквист уже выразил свою поддержку", - напоминает газета.

В договоре DCA Норвегии и США сделана оговорка, что Норвегия не приемлет складирования или учений с применением ядерного оружия. По сведениям Dagens Nyheter, подобной оговорки в шведско-американском соглашении нет. "Но Швеция может отказаться от хранения определенных оборонных материалов, если сочтет это необходимым", - поясняет издание.