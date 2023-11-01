Глава МИД Ирана назвал США и Израиль ответственными за последствия эскалации в регионе

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил риск расширения масштабов войны и конфликта в любой момент

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил риск расширения конфликта на Ближнем Востоке, возложив ответственность за последствия эскалации на США и Израиль. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

"Министр иностранных дел нашей страны подчеркнул, что, <...> если военные действия против беззащитного народа Газы не будут немедленно прекращены, существует риск расширения масштабов войны и конфликта в регионе в любой момент, [при этом] ответственность за последствия лежит непосредственно на американском правительстве и израильских властях", - отмечается в тексте.