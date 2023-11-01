В ЦАХАЛ заявили, что войска находятся уже "у ворот города Газы"

Кадры операции Израиля в секторе Газа "с воздуха, суши и моря"

Кадры операции Израиля в секторе Газа "с воздуха, суши и моря"

Бригадный генерал Ицик Коэн отметил, что операция Израиля в Газе станет "долгой войной"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. ЦАХАЛ действует в глубине сектора Газа, войска находятся уже на подступах к самой Газе - крупнейшему городу одноименного палестинского анклава. Об этом заявил журналистам бригадный генерал Ицик Коэн, командующий 162-й дивизией Армии обороны Израиля.

По его словам, израильские подразделения уже "стоят у ворот города Газы", передает издание The Times of Israel.

Бригадный генерал подчеркнул, что пять дней назад его дивизия "получила важную задачу - пойти и решительно покончить с [палестинской радикальной организацией] ХАМАС". "Мы уничтожили значительную часть потенциала ХАМАС, атаковали его стратегические объекты, его подземные туннели и другие объекты", - заявил военачальник.

По его оценке, операция Израиля в Газе станет "долгой войной", и это "война за существование Государства Израиль". "И мы победим", - уверен Коэн.