Республиканцы обнаружили чек на имя Байдена, якобы связанный с китайской компанией

По мнению председателя комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера, Байден "извлекал выгоду из теневой сделки своей семьи" с CEFC

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США обнаружил чек на имя президента США Джо Байдена на $40 тыс., который якобы связан с китайской энергетической компанией CEFC. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении председателя комитета Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки).

По его словам, в 2017 году нынешний американский лидер получил с банковского счета своего брата Джеймса Байдена якобы "отмытые китайские деньги" в качестве "возврата займа" после получения им и сыном президента Хантером от CEFC около $1 млн в марте 2017 года. Комер утверждал, что таким образом нынешний президент "подверг себя в будущем шантажу" со стороны Пекина. Республиканцы пришли к такому заключению после изучения банковских документов брата и сына главы государства.

"Помните, как Джо Байден сказал американскому народу, что его сын не зарабатывал деньги в Китае? Так вот он не только солгал <...> - выяснилось, что $40 тыс. отмытых китайских денег попали на банковский счет Джо Байдена в виде именного чека, - подчеркнул Комер в опубликованном в соцсети X (ранее Twitter) видео. - И у комитета по надзору он есть".

По его мнению, Байден "извлекал выгоду из теневой сделки своей семьи" с CEFC. Председатель комитета обвинил сына Байдена в вымогательстве средств у CEFC.

Официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс подверг критике выводы республиканца. "Ложь и теории заговора Комера с каждым днем становятся все более бессмысленными", - написал он в соцсети X.

О расследовании республиканцев

В конце октября конгрессмены-республиканцы публично потребовали от Байдена разъяснить обстоятельства получения им в 2018 году чека на $200 тыс. от его брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore. Комер уточнил, что получил банковскую информацию о "прямом платеже в размере $200 тыс. Джо Байдену от [его младшего брата] Джеймса и [супруги последнего] Сары Байденов". Как пояснили в данном комитете, Джеймсу Байдену в 2018 году выплатила $600 тыс. компания Americore. Она в то время была "оператором больниц" и сталкивалась с финансовыми трудностями. Как следует из опубликованных позднее документов, касающихся банкротства Americore, в компании поддерживали связи с Джеймсом Байденом, поскольку считали, что "его фамилия могла открывать двери". В фирме также полагали, что Джеймс Байден может содействовать получению "крупных инвестиций с Ближнего Востока, опираясь на политические связи".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.