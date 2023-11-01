Министр обороны Израиля посетил расположение войск на границе с сектором Газа

Йоав Галант пообщался с солдатами, заслушал доклады о текущем ходе сухопутных операций в анклаве и провел оперативное совещание по оценке ситуации

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава израильского Минобороны Йоав Галант посетил расположение военнослужащих 36-й бригады Армии обороны Израиля на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба военного ведомства. По ее информации, министр пообщался с солдатами, заслушал доклады о текущем ходе сухопутных операций в анклаве и провел оперативное совещание по оценке ситуации.

"Сегодня я встретился с военнослужащими Армии обороны Израиля на границе с Газой, выслушал их сообщения, и я впечатлен их действиями. Наши операции мощны и эффективны на пути к достижению поставленных целей в результате координации между нашими сухопутными, воздушными и морскими силами", - сказал Галант.

Он похвалил военных за достижения на поле боя и констатировал, что израильская армия успешно наносит мощные удары по военной инфраструктуре радикальной организации ХАМАС в секторе Газа и уничтожает ее ключевых командиров.

"К сожалению, с нашей стороны тоже приходится платить цену, как и в любой битве. Мы продолжим [проведение операции] с полной мощью. Хочу выразить благодарность всем нашим войскам - от начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля до наших солдат в поле", - заключил Галант.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.