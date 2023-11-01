Байден наложит вето, авиакомпанию Коломойского обанкротят. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе безуспешных атак на запорожском, донецком и херсонском направлениях, "растет деморализация личного состава" противника, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю, если в документе не будут учтены запросы на помощь Украине, заявило бюджетное управление Белого дома.

Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск государственного Укрэксимбанка о признании банкротом крупнейшей украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили 4 атаки штурмовых бригад ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на донецком, запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ превысили 1 тыс. военнослужащих.

Уничтожены 3 танка, включая немецкий Leopard, другая бронетехника и артиллерия.

Российские истребители сбили 2 украинских самолета Су-27 в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка (ДНР). Средства ПВО за сутки уничтожили 48 украинских беспилотников.

Атаки дронов

ВСУ попытались нанести ракетный удар по Крыму, российские средства ПВО сбили семь ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, большинство ракет уничтожены в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали.

Об успешном отражении ракетной атаки проинформировал также губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Три украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Белгородской области, по одному - в Брянской и Курской областях. Пострадавших и разрушений нет.

Статистика от Шойгу

ВСУ безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, неся при этом большие потери, в результате "силы ВСУ истощаются, растет деморализация личного состава", заявил глава Минобороны РФ. По словам Шойгу, "несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение".

Группировка российских войск "продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение". "Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. В ходе боев особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады, успешно действуют расчеты противовоздушной обороны".

Российские системы ПВО за месяц уничтожили более 1,4 тыс. средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолетов - почти вдвое больше количества истребителей F-16, которое страны Запада обещали поставить Украине. "То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", - заметил Шойгу.

Байден наложит вето

Президент США наложит вето на законопроект о выделении средств для помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины.

Представившие проект республиканцы "политизируют поддержку [со стороны Соединенных Штатов] и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам" США, считают в Белом доме. По мнению авторов документа, "провал в поддержке Украины" станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона.

Администрация США "продолжит взаимодействовать с обеими партиями в двух палатах Конгресса", чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование национальной безопасности. Если президенту будет представлен законопроект в его нынешнем виде, то "он наложит на него вето".

Украина и ЕС

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме, сообщила газета Politico.

8 ноября ЕК выпустит отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором рекомендует "начать переговоры о принятии Украины и Молдавии", развитие которых будет зависеть от ряда существенных "технических оговорок", включая вопросы независимости судебной власти, защиту прав меньшинств и антикоррупционные меры.

Politico обратило внимание на попавшее в его распоряжение обращение главы МИД ФРГ Анналены Бербок к главам внешнеполитических ведомств стран ЕС и государств - кандидатов на вступление, где отмечается, что ни одна заявка на вступление в Евросоюз "не может быть рассмотрена в ускоренном режиме".

По мнению Politico, предостережение "всего лишь выносит на публику то, о чем дипломаты стран ЕС говорили уже несколько месяцев за закрытыми дверями".

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