Байден наложит вето, авиакомпанию Коломойского обанкротят. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе безуспешных атак на запорожском, донецком и херсонском направлениях, "растет деморализация личного состава" противника, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю, если в документе не будут учтены запросы на помощь Украине, заявило бюджетное управление Белого дома.
Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск государственного Укрэксимбанка о признании банкротом крупнейшей украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).
ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.
Ход операции
- Российские войска за сутки отразили 4 атаки штурмовых бригад ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на донецком, запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
- Общие потери ВСУ превысили 1 тыс. военнослужащих.
- Уничтожены 3 танка, включая немецкий Leopard, другая бронетехника и артиллерия.
- Российские истребители сбили 2 украинских самолета Су-27 в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка (ДНР). Средства ПВО за сутки уничтожили 48 украинских беспилотников.
Атаки дронов
- ВСУ попытались нанести ракетный удар по Крыму, российские средства ПВО сбили семь ракет над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, большинство ракет уничтожены в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали.
- Об успешном отражении ракетной атаки проинформировал также губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
- Три украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Белгородской области, по одному - в Брянской и Курской областях. Пострадавших и разрушений нет.
Статистика от Шойгу
- ВСУ безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, неся при этом большие потери, в результате "силы ВСУ истощаются, растет деморализация личного состава", заявил глава Минобороны РФ. По словам Шойгу, "несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение".
- Группировка российских войск "продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение". "Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции. В ходе боев особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады, успешно действуют расчеты противовоздушной обороны".
- Российские системы ПВО за месяц уничтожили более 1,4 тыс. средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолетов - почти вдвое больше количества истребителей F-16, которое страны Запада обещали поставить Украине. "То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", - заметил Шойгу.
Байден наложит вето
- Президент США наложит вето на законопроект о выделении средств для помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины.
- Представившие проект республиканцы "политизируют поддержку [со стороны Соединенных Штатов] и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам" США, считают в Белом доме. По мнению авторов документа, "провал в поддержке Украины" станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона.
- Администрация США "продолжит взаимодействовать с обеими партиями в двух палатах Конгресса", чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование национальной безопасности. Если президенту будет представлен законопроект в его нынешнем виде, то "он наложит на него вето".
Украина и ЕС
- Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме, сообщила газета Politico.
- 8 ноября ЕК выпустит отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором рекомендует "начать переговоры о принятии Украины и Молдавии", развитие которых будет зависеть от ряда существенных "технических оговорок", включая вопросы независимости судебной власти, защиту прав меньшинств и антикоррупционные меры.
- Politico обратило внимание на попавшее в его распоряжение обращение главы МИД ФРГ Анналены Бербок к главам внешнеполитических ведомств стран ЕС и государств - кандидатов на вступление, где отмечается, что ни одна заявка на вступление в Евросоюз "не может быть рассмотрена в ускоренном режиме".
- По мнению Politico, предостережение "всего лишь выносит на публику то, о чем дипломаты стран ЕС говорили уже несколько месяцев за закрытыми дверями".
Под угрозой банкротства
- Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск государственного Укрэксимбанка о признании банкротом крупнейшей украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которую связывают с бизнесменом Коломойским, находящимся под стражей по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.
- Общие долги МАУ по итогам 2022 года составили 20,5 млрд гривен (свыше $565,2 млн).
- В последние месяцы идет распродажа имущества авиакомпании. Покупатели уже приобрели логотип перевозчика за $3 тыс., а также львиные доли в двух ценных активах.
- Forbes со ссылкой на несколько собеседников, работавших топ-менеджерами в авиаперевозчике, информирует, что имущество МАУ распродают дешевле рынка, а это может свидетельствовать о подготовке к объявлению о банкротстве компании уже к концу этого года.
- До кризиса МАУ выполняли около 1,1 тыс. внутренних рейсов, а также летали в страны Европы, СНГ, в США, Азию и на Ближний Восток. С осени 2022 года перевозчик не совершил ни одного рейса из-за неуплаты счетов.