Встреча глав МИД ОБСЕ пройдет в Скопье в конце ноября

Мероприятие состоится с 30 ноября по 1 декабря

ВЕНА, 1 ноября. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств ОБСЕ пройдет по приглашению министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, действующего председателя ОБСЕ", - отметили в организации.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готовится к встрече. Москва исходит из того, что министерское заседание Совета глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Совет министров состоит из министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ и является центральным директивным и руководящим органом организации. Встречи министров, как правило, созываются раз в год в председательствующей стране. Сейчас этот пост занимает Северная Македония.