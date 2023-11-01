CNN: десятки раненых палестинцев из сектора Газа прибыли в больницы Египта

Некоторых пациентов перевели в ближайший полевой госпиталь в городе Шейх-Зувейд, который находится примерно в 15 км от границы

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Десятки раненых палестинцев из сектора Газа прибыли в Египет и уже проходят лечение в нескольких больницах по всей арабской республике. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, некоторые пациенты, прибывшие через КПП "Рафах", были переведены в ближайший полевой госпиталь в городе Шейх-Зувейд, который находится примерно в 15 км от границы. Остальных пациентов отправили в другие больницы по всей стране.

Ранее на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, из анклава въехали три автобуса. Как сообщил официальный представитель погранперехода с палестинской стороны Ваэль Абу Мухсен, КПП перешли 160 лиц с двойным гражданством. Телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что египетские власти ведут работу с иностранными посольствами, чтобы облегчить их въезд в страну. Пока не сообщается, граждане каких стран перешли из Газы в Египет.