1 ноября, 16:48
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о минометном обстреле со стороны Ливана

Израильский танк также нанес удар по вооруженным группам радикалов, которые пытались в том же районе запускать противотанковые ракеты по израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали минометный обстрел в районе населенного пункта Штула, расположенного на севере страны у границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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По ее информации, запущенные снаряды упали в незаселенной местности, сообщений о пострадавших не поступало. "Летательный аппарат Армии обороны Израиля выявил группу, которая запускала снаряды, и нанес по ней удар", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильский танк нанес удар по вооруженным группам радикалов, которые пытались в том же районе запускать противотанковые ракеты по израильской территории.

"Помимо этого, многочисленные запуски минометных снарядов некоторое время назад были зафиксированы в районе Шомеры на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Армия обороны Израиля ведет огонь в направлении источников запусков", - указали в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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