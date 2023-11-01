В ООН заявили, что в сектор Газа 31 октября прибыли 59 грузовиков с гуманитарной помощью

Это самый большой конвой с начала возобновления поступления помощи 21 октября, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла на территорию сектора Газа, это самый большой гуманитарный конвой с начала обострения ближневосточного конфликта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера 59 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами заехали на территорию сектора Газа через КПП "Рафах", - сказал он. - Это самый большой конвой с начала возобновления поступления гуманитарной помощи 21 октября".

В новость внесена правка (19:45 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - 31 октября.