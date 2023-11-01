В Италии заявили о необходимости искать баланс между инновациями и уважением прав человека

Министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо считает, что в центре работы с ИИ должны "находиться человек и его сфера ценностей"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Диалог и сотрудничество между государствами являются ключевыми элементами в решении глобальных проблем, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо, выступая на первом международном саммите по безопасному использованию ИИ, который проходит неподалеку от Лондона.

"Мы должны искать правильный баланс между инновациями и развитием, с одной стороны, и безопасностью, этикой и уважением прав человека, с другой", - приводит слова министра пресс-служба ведомства. По мнению Урсо, в центре работы с ИИ должны "находиться человек и его сфера ценностей".

Первый международный саммит по безопасному ИИ проходит 1-2 ноября на территории усадьбы Блетчли-парк в пригороде английского города Милтон-Кинс, расположенного примерно в 70 км к северо-западу от Лондона. Там в годы Второй мировой войны находилась правительственная школа кодов и шифров, где работала команда математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma.

Приглашение принять участие в саммите приняли около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска, президента компании Microsoft Брэда Смита, главу Google DeepMind Демиса Хассабиса, а также Сэма Альтмана - генерального директора компании Open AI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT.