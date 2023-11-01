Комитет ООН по правам ребенка призвал освободить детей-заложников

Он также осудил Израиль за атаки на гражданские объекты в секторе Газа, которые привели к гибели более 3,5 тыс. детей

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за атаки на гражданские объекты в секторе Газа, которые привели к гибели более 3,5 тыс. детей. В распространенном в Женеве заявлении 18 независимых экспертов, входящих в комитет, также призвали освободить детей и их опекунов, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Комитет "решительно осуждает эскалацию нападений Израиля на гражданские объекты в секторе Газа, в результате которых с 7 октября 2023 года погибло более 3,5 тыс. детей", говорится в заявлении. Эксперты призвали к "немедленному освобождению детей-заложников и их опекунов в качестве первого срочного этапа на пути к освобождению всех заложников [радикального движения ХАМАС]". Они напомнили сторонам конфликта об обязанности "защищать всех детей" и предоставить им необходимую медицинскую поддержку, включая психологическую. "Призываем разрешить всем гуманитарным конвоям войти в сектор Газа и предоставить гуманитарную помощь всем нуждающимся детям", - отметили члены комитета.

Комитет ООН по правам ребенка состоит из 18 независимых экспертов. Он ведет мониторинг выполнения государствами Конвенции о правах ребенка и Факультативных протоколов к этой конвенции.