СМИ: израильские военные считают, что 7 октября в страну вторглись 3 тыс. боевиков

По информации газеты The Times of Israel, это обновленная оценка от Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Военные Израиля полагают, что число палестинских радикалов, вторгшихся в страну из сектора Газа 7 октября, составляло порядка 3 тыс. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, это обновленная оценка от Армии обороны Израиля. Эта цифра включает исключительно боевиков и не учитывает случайных жителей Газы, прорвавшихся на израильскую территорию после того, как радикалы проделали множество брешей в заградительном барьере на границе с анклавом, отмечает газета.

Ранее военные считали, что на израильскую территорию проникла группа, состоящая из 2,5 тыс. вооруженных радикалов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.