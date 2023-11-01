В ОАЭ призвали к объединению усилий для позитивного развития климатической повестки

Посол страны в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер отметил, что вместе с Россией и остальным миром будет возможно изменить мир к лучшему, защищая и восстанавливая экосистемы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считают необходимым общими усилиями способствовать позитивному развитию климатической повестки во всем мире. Об этом заявил посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на организованном посольством страны мероприятии, приуроченном к конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае.

"ОАЭ продвигаются вперед, консолидируя достижения и повышая наши амбиции в области изменения климата. Мы планируем совершить еще больший скачок в развитии и продолжить концентрироваться на устойчивой повестке дня, - сказал он. - Вместе нам нужно действовать, необходимо будет рассмотреть все элементы энергетической системы, и мы должны честно поговорить о том, что потребуется для обеспечения ответственного и справедливого перехода, который будет способствовать позитивному развитию климатической повестки во всем мире, в частности, по всему глобальному Югу".

Дипломат отметил, что президент ОАЭ и правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил 2023 год "Годом устойчивого развития". "Мы фокусируемся на экологической устойчивости, вдохновляя коллективные действия посредством общенациональной приверженности устойчивым практикам. Это соответствует Национальной Стратегии ОАЭ и Стратегической инициативе Net Zero 2050 - нашей национальной инициативы по достижению нулевых выбросов, - подчеркнул дипломат. - Приоритетами ОАЭ на COP-28 являются сохранение цели глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия и ускорение энергетического перехода".

Посол также отметил, что двусторонние связи РФ и ОАЭ продолжают стабильно укрепляться. "Потенциал нашего взаимодействия только набирает обороты, особенно по мере того, как потенциал сотрудничества в борьбе с изменением климата становится все более очевидным, - добавил он. - Вместе с Россией и остальным миром мы можем изменить мир к лучшему, защищая и восстанавливая наши экосистемы".

В мероприятии принял участие в том числе спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Конференция пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Expo City Dubai.