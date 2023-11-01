Израиль потребовал от Колумбии и Чили осудить ХАМАС и не следовать за Ираном

Такое требование от израильского МИД последовало после решением Боготы и Сантьяго отозвать из страны своих послов для консультаций в свете обострения ситуации вокруг сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля требуют от Колумбии и Чили однозначно осудить действия палестинской радикальной организации ХАМАС и не становиться в один ряд с Венесуэлой и Ираном в этом вопросе. Об этом говорится в заявлении израильского МИД, распространенном вслед за решением Боготы и Сантьяго отозвать из Израиля своих послов для консультаций в свете обострения ситуации вокруг сектора Газа.

"Израиль призывает Колумбию и Чили открыто осудить террористическую организацию ХАМАС, которая убивала и похищала младенцев, детей, женщин и стариков. Израиль ожидает от Колумбии и Чили, что они поддержат право демократического государства на защиту своих граждан, призовут к немедленному освобождению всех похищенных и не будут вставать в один ряд с Венесуэлой и Ираном в поддержке терроризма ХАМАС", - говорится в тексте.