1 ноября, 17:05
Палестино-израильский конфликт

Сотни активистов пришли поддержать Израиль на митинг в Праге

ТАСС
© ТАСС

Мероприятие в том числе посетили премьер-министр Чехии Петер Фиала, члены его правительства и депутаты парламента

ПРАГА, 1 ноября. /ТАСС/. Митинг под девизом "Вместе за Израиль!", собравший сотни активистов, прошел на Староместской площади в центре Праги. Выразить солидарность с Израилем пришли среди других граждан премьер-министр Чехии Петер Фиала, члены его правительства и депутаты парламента.

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Участники митинга, среди которых преобладала молодежь, принесли на Староместскую площадь флаги Чехии и Израиля. Некоторые из них держали плакаты с надписями: "Нет терроризму!" и "Мы поддерживаем Израиль!".

Фиала, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что Чехия полностью стоит на стороне Израиля. "Мы должны отстаивать интересы Израиля на международных переговорах! Мы боремся [на международной арене] за неискаженное [и правдивое] толкование [трагических] событий, последовавших после террористических [атак на Израиль]. Израилю сейчас чрезвычайно необходимы верные друзья. Таких единицы. Я горжусь, что Чехия в их числе!", - сказал премьер.

Несколько сторонников Палестины с ее флагами пришли на Староместскую площадь к окончанию митинга. Между ними и собравшимися на площади активистами произошли перебранки.

В то же время несколько десятков активистов, прежде всего представители мусульманской общины, собрались на близлежащей Вацлавской площади. Они проводят акцию в поддержку Палестины. Ее организатором выступило гражданское объединения "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке". По ее инициативе в чешской столице в октябре состоялось два митинга с участием более 100 человек. Инцидентов зафиксировано не было. 

Теги:
ПалестинаЧехияПалестино-израильский конфликтИзраильФиала, Петр
© Информационное агентство ТАСС
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