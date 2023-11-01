1 ноября, 17:06
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил, что граждане США смогут выезжать из Газы с 1 ноября

Американский лидер отметил, что в последующие дни покинуть палестинский анклав смогут еще больше людей

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американские граждане смогут покинуть сектор Газа в среду и в ближайшие дни, согласно достигнутым договоренностям. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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"Сегодня благодаря руководящей роли Америки мы обеспечили свободный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане выйдут сегодня (1 ноября - прим. ТАСС) и что в последующие дни еще больше человек смогут уехать", - написал американский лидер в социальной сети X (ранее Twitter). "Мы не прекратим работу по вывозу американцев из Газы", - заверил он.

Как сообщил ранее телеканал CNN, десятки раненых палестинцев из сектора Газа прибыли в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" и уже проходят лечение в нескольких больницах по всей арабской республике.

Телеканал Al-Hadath со ссылкой на неназванного египетского представителя также сообщил, что число иностранцев и имеющих двойное гражданство лиц, которые успели перейти КПП "Рафах", достигло 335. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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