1 ноября, 17:19,
обновлено 1 ноября, 17:35
Палестино-израильский конфликт

СБ ООН проведет в ноябре несколько заседаний по Ближнему Востоку

Постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь заявил, что урегулирование израильско-палестинского конфликта станет главным приоритетом для начавшегося председательства Китая в Совбезе

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет несколько заседаний по ближневосточному конфликту в текущем месяце. Уверенность в этом выразил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции, посвященной переходу в ноябре председательства в СБ ООН к Китаю.

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"У нас запланировано в этом месяце заседание [по Ближнему Востоку], однако я уверен, что оно не будет единственным по Ближнему Востоку", - сказал он.

"Главным приоритетом для нашего председательства, равно как и для всего Совета Безопасности, станет решение серьезного израильского вопроса или конфликта в Газе", - добавил Чжан Цзюнь. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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