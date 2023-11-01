СБ ООН проведет в ноябре несколько заседаний по Ближнему Востоку

Постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь заявил, что урегулирование израильско-палестинского конфликта станет главным приоритетом для начавшегося председательства Китая в Совбезе

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет несколько заседаний по ближневосточному конфликту в текущем месяце. Уверенность в этом выразил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции, посвященной переходу в ноябре председательства в СБ ООН к Китаю.

"У нас запланировано в этом месяце заседание [по Ближнему Востоку], однако я уверен, что оно не будет единственным по Ближнему Востоку", - сказал он.

"Главным приоритетом для нашего председательства, равно как и для всего Совета Безопасности, станет решение серьезного израильского вопроса или конфликта в Газе", - добавил Чжан Цзюнь.