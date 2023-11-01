Первые граждане Германии покинули сектор Газа

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что примерно 500 иностранцев получили разрешение на то, чтобы покинуть анклав

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии сообщило, что первые граждане ФРГ покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа.

"После интенсивных усилий сотрудники нашего посольства в Каире только что смогли принять первых прибывших немцев на пограничном переходе "Рафах". Это сотрудники международных гуманитарных организаций. Мы благодарим всех, кто способствовал этому", - говорится в сообщении МИД ФРГ на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).

При этом указывается, что внешнеполитическое ведомство Германии "продолжает усердно работать над тем, чтобы оставшиеся немцы покинули сектор Газа". "Активно продолжаются и наши усилия по спасению немецких заложников. Мы также работаем над увеличением поставок крайне необходимой помощи населению Газы", - констатировали в МИД ФРГ.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что примерно 500 иностранцев получили разрешение на то, чтобы покинуть территорию сектора Газа.