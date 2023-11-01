Глава МО ФРГ не исключил конкуренции из-за боеприпасов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Борис Писториус призвал увеличить их производство

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на фоне эскалации палестино-израильского конфликта теоретически может возникнуть конкуренция по распределению боеприпасов и по этой причине следует увеличить их производство. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Теоретически это могло бы произойти. Пока что это еще не тот случай", - сказал Писториус, отвечая на вопрос "возможна ли конкуренция за распределение боеприпасов, поскольку израильская армия использует те же калибры, что и страны НАТО". Вот почему, по его мнению, важно наращивать производственные мощности в отрасли. "И это тоже происходит. Нам нужно больше боеприпасов", - подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства Германии также отметил, что вопрос оказания Берлином военной поддержки Израилю в той же мере, что и Украине, на данный момент не стоит на повестке дня. Израильтяне запрашивают материал в очень небольшом объеме", - сказал министр. При этом он добавил, что власти ФРГ "находятся в тесном и регулярном контакте с коллегами не только в Министерстве обороны, но и в различных ведомствах". "Мы собираем, рассматриваем и отвечаем на запросы, поступающие к нам на разных уровнях", - указал Писториус.

Он также объяснил позицию Германии, которая воздержалась при голосовании по резолюции по Ближнему Востоку, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа. "С точки зрения Израиля, я могу понять, что они хотели бы, чтобы голосование было против, и что они раскритиковали воздержание. В то же время надо видеть, что Германия сделала все возможное, чтобы изменить резолюцию и включить в нее все важные для нас аргументы", - пояснил глава Минобороны ФРГ.

"Для внешней политики Германии важно продолжать иметь дипломатический доступ, чтобы иметь возможность выступать в качестве посредника в случае необходимости - даже отдаленно не ставя под сомнение нашу приверженность Израилю. Речь идет о том, чтобы делать одно, не отказываясь от другого", - заключил Писториус.