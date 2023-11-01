1 ноября, 17:41
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Ирана призвал к проведению встречи глав арабских и мусульманских стран по Газе

По словам Хосейна Амира Абдоллахияна, "мусульманские страны должны принять немедленные и эффективные меры, чтобы положить конец совершаемым в отношении Газы военным преступлениям"

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре подчеркнул необходимость созыва встречи глав арабских и мусульманских стран по ситуации в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам министра, "мусульманские страны должны принять немедленные и эффективные меры, чтобы положить конец совершаемым [в отношении Газы] военным преступлениям <...>, [добиться] снятия блокады с анклава и доставки туда гуманитарной помощи", в связи с чем "Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость проведения срочной встречи глав мусульманских и арабских стран". 

Теги:
ИранПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация