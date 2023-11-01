1 ноября, 17:44
Палестино-израильский конфликт

Politico: сенаторы США обсуждают ввод миротворцев в Газу после поражения ХАМАС

По их словам, создание многонациональных миротворческих сил в Газе возможно после того, как Израиль победит ХАМАС, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США обсуждают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа после поражения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух сенаторов.

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По их словам, создание многонациональных миротворческих сил в Газе возможно после того, как Израиль победит ХАМАС. Как подчеркивает издание, это является самым явным признаком того, что США и их партнеры серьезно рассматривают возможность размещения иностранных войск в секторе Газа. "Продолжаются переговоры относительно возможного состава международных сил. <...> Они пока предварительные и хрупкие", - приводит газета слова сенатора Криса ван Холлена (демократ, от штата Мэриленд).

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь сказал, что делегация Конгресса, с которой он ездил в Израиль в прошлом месяце, обсуждала возможность включения военнослужащих Саудовской Аравии в состав миротворческих сил. Однако он отметил, что не слышал о том, чтобы речь шла об отправке американских сил в Газу. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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