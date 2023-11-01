1 ноября, 17:39,
обновлено 1 ноября, 18:24
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил об уничтожении командира противотанкового подразделения ХАМАС

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

Речь идет о Мухаммаде Асаре

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о ликвидации в ходе операции в секторе Газа командира противотанкового подразделения вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

"Основываясь на разведданных Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по Мухаммаду Асару, главе противотанкового подразделения ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По ее информации, Асар "отвечал за все противотанковые части ХАМАС по всему сектору Газа" и руководил их действиями. "Под его руководством были проведены многочисленные атаки с использованием противотанковых ракет против гражданского населения и военнослужащих Армии обороны Израиля", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация