Израиль сообщил об уничтожении командира противотанкового подразделения ХАМАС

Речь идет о Мухаммаде Асаре

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о ликвидации в ходе операции в секторе Газа командира противотанкового подразделения вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.

"Основываясь на разведданных Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по Мухаммаду Асару, главе противотанкового подразделения ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По ее информации, Асар "отвечал за все противотанковые части ХАМАС по всему сектору Газа" и руководил их действиями. "Под его руководством были проведены многочисленные атаки с использованием противотанковых ракет против гражданского населения и военнослужащих Армии обороны Израиля", - добавили в пресс-службе.