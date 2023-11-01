США не откажутся от попыток нормализации связей Израиля со странами региона

В Вашингтоне также сообщили о заинтересованности в продолжении процесса нормализации отношений между еврейским государством и Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не намерена отказываться от попыток нормализации отношений Израиля со странами Ближнего Востока. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы по-прежнему считаем, что интегрированный [в Ближний Восток] Израиль полезен для региона. И мы по-прежнему считаем, что к этому стоит стремиться. Мы от этого [попыток нормализации отношений] не отказываемся. Мы по-прежнему заинтересованы в продолжении процесса нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией", - отметил он на борту самолета президента США Джо Байдена, вылетевшего из Вашингтона в штат Миннесота.