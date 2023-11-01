1 ноября, 17:40,
обновлено 1 ноября, 17:53
Палестино-израильский конфликт

США не откажутся от попыток нормализации связей Израиля со странами региона

В Вашингтоне также сообщили о заинтересованности в продолжении процесса нормализации отношений между еврейским государством и Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не намерена отказываться от попыток нормализации отношений Израиля со странами Ближнего Востока. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы по-прежнему считаем, что интегрированный [в Ближний Восток] Израиль полезен для региона. И мы по-прежнему считаем, что к этому стоит стремиться. Мы от этого [попыток нормализации отношений] не отказываемся. Мы по-прежнему заинтересованы в продолжении процесса нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией", - отметил он на борту самолета президента США Джо Байдена, вылетевшего из Вашингтона в штат Миннесота. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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