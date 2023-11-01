Президент Франции прибыл в Узбекистан

Эмманюэля Макрона встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица республики

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Узбекистан с официальным визитом, в международном аэропорту Самарканда его встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.

"В соответствии с программой визита в Самарканде пройдут переговоры на высшем уровне, на которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Францией", - говорится в сообщении. По данным в агентства, "в центре внимания будут вопросы расширения практического сотрудничества в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах".

Сообщается также, что президент республики Шавкат Мирзиёев и Макрон примут участие в совместном бизнес-форуме с участием представителей ведущих компаний и банковско-финансовых институтов двух стран. Ожидается, что по итогам саммита будут приняты межправительственные и межведомственные соглашения, а также торгово-инвестиционные договоры.