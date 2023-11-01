МИД РФ: статья Time о Зеленском говорит о значительном падении его рейтинга

Это приведет к "охоте на ведьм" в украинской власти, заявил посол министерства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Публикация в американском журнале Time о негативных настроениях в офисе президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о значительном падении его рейтинга и приведет к "охоте на ведьм" в украинской власти. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Вместо потока давящей пропаганды [с украинской стороны] сегодня идет достаточно серьезная растерянность. Нужно понимать, что это значит в структуре власти Украины, - подчеркнул Мирошник. - Выход публикации Time - это удар по "полю" Зеленского". По его мнению, из-за статьи в журнале в украинских властных кругах начнется "охота на ведьм". "Охота на ведьм" будет сопряжена не только с тем, чтобы найти этих агентов (источников Time - прим. ТАСС), а с тем, что рейтинг Зеленского, в принципе рейтинг украинской власти, он не просто начал падать, а обваливается", - отметил представитель МИД РФ.

"Результат появился не благодаря Time, а благодаря провалившемуся контрнаступлению, отказу западников активно поддерживать Украину", - заключил Мирошник.

Ранее в Time вышла статья, в которой со ссылкой на неких "людей из окружения украинского лидера" говорилось, что Зеленский "потерял блеск оптимизма", чувствует себя преданным западными союзниками, а командиры украинской армии на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента.