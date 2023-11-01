СМИ: из Газы эвакуировали более 30 австрийцев

По данным внешнеполитического ведомства Австрии, речь в первую очередь идет о лицах с двойным гражданством, передает газета Standard

ВЕНА, 1 ноября. /ТАСС/. Тридцать один гражданин Австрии был эвакуирован из сектора Газа. Об этом сообщает австрийская газета Standard со ссылкой на МИД республики.

По данным внешнеполитического ведомства Австрии, речь в первую очередь идет о лицах с двойным гражданством. Никто из эвакуированных не пострадал.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах". В них оказались не менее 430 человек, это граждане иностранных государств, сотрудники международных и неправительственных организаций, а также палестинцы с двойным гражданством.