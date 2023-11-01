Блинкен 3 ноября посетит Израиль и Иорданию

Энтони Блинкен встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и другими лидерами израильского правительства

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября нанесет визиты в Израиль и Иорданию. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен посетит Израиль и Иорданию в пятницу. Он встретится с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и другими лидерами израильского правительства, чтобы получить информацию об их военных целях и планах достижения этих целей", - сказал Миллер.

В ходе визита Блинкен обсудит меры по предотвращению ущерба гражданскому населению. "Он подтвердит нашу поддержку права Израиля на самозащиту в соответствии с международными нормами гуманитарного права и обсудит все необходимые меры предосторожности, чтобы свести к минимуму потери среди гражданских, а также наши усилия в области доставки гуманитарной помощи", - сказал представитель Госдепа. По его словам, в ходе встреч в Иордании руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнет важность обеспечения безопасности гражданских, а также приверженность Соединенных Штатов содействию увеличения объемов доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Миллер добавил, что в настоящее время не может подтвердить данные о поездке Блинкена в рамках предстоящего турне и в Турцию. "Я в данное время не в состоянии подтвердить дополнительные поездки", - сказал дипломат. Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомств сообщил ТАСС, что госсекретарь посетит Анкару 5 ноября.