МИД Канады: сектор Газа не могут покинуть 400 канадцев, оказавшись в ловушке

ОТТАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Четыреста граждан Канады оказались в ловушке в секторе Газа и не могут покинуть регион, поэтому необходимо гуманитарное перемирие. Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли, выступая в Монреале. Ее выступление транслировали канадские телеканалы.

"400 канадцев находятся в ловушке в секторе Газа, - сказала она. - Поэтому необходима гуманитарная пауза и гуманитарное перемирие в Газе".

Жоли также напомнила, что в зоне палестино-израильcкого конфликта на данный момент подтверждена гибель 7 канадцев. Глава МИД также призвала ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.