Аргентина призвала Израиль срочно остановить удары по гражданским объектам

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины призвало Израиль незамедлительно остановить атаки на гражданские объекты в секторе Газа и осудило удары по лагерю беженцев Джебалия. Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Необходимо незамедлительно остановить атаки, направленные против гражданской инфраструктуры, особенно той, что необходима для обеспечения работы базовых служб в секторе Газа, а также опреснительных установок и центров, предназначенных для приема беженцев", - говорится в заявлении.

МИД отметил, что, хотя Аргентина однозначно осудила атаку радикального движения ХАМАС, осуществленную 7 октября, правительство страны не считает, что она может быть оправданием для "нарушения международного гуманитарного права". "Поэтому наша страна осуждает атаку сил обороны Израиля на лагерь беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которой погибли или были ранены сотни человек", - добавили в ведомстве.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД сообщил, что число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них - дети. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией конфликта призвал помнить, что нормам международного гуманитарного права необходимо следовать в обязательном порядке.