Глава МИД КНР может принять участие в саммите АТЭС

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И может посетить Сан-Франциско, где в середине ноября будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Его спросили, планирует ли Ван И, который посетил Вашингтон в конце октября, новые поездки в Соединенные Штаты.

"Я знаю, что он может посетить Сан-Франциско в ноябре, но у меня нет конкретной информации о том, планирует ли он приезжать в Нью-Йорк", - сказал дипломат на пресс-конференции, посвященной переходу в ноябре председательства в Совете Безопасности ООН к Китаю.