Госдеп: США не идут на уступки ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не идут на какие бы то ни было уступки радикальному палестинскому движению ХАМАС, чтобы добиться освобождения ранее захваченных его боевиками в заложники иностранных граждан, в том числе американцев. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы не идем ни на какие уступки им", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Его просили уточнить, на какие уступки ХАМАС идет Вашингтон, добиваясь освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.