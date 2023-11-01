СМИ: Египет готовит к отправке 2 ноября 100 грузовиков с помощью Газе

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Колонна из 100 грузовиков с гуманитарной помощью населению палестинского сектора Газа готовится к отправке 2 ноября через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, за сегодняшний день в палестинской анклав въехали 55 машин. Кроме того, на египетскую сторону через погранпереход перешел 361 иностранный гражданин. По поступающей информации, в основном это лица с двойным гражданством, сотрудники международных организаций. В течение дня, как передает канал, в Египет также были эвакуированы 45 палестинцев, получивших ранения в ходе израильских обстрелов Газы. Ожидается, что в последующие дни эвакуация раненых и иностранных граждан продолжится.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.