1 ноября, 18:15

CNN: в секторе Газа восстанавливается связь

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Связь постепенно восстанавливается в секторе Газа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на руководителя исследований международной службы мониторинга интернета NetBlocks Иcик Матер.

"Мы можем подтвердить, что соединение восстанавливается. Продолжительность сбоя составляет чуть более 8 часов", - говорится в ее электронном письме для телеканала.

По данным NetBlocks, ранее в секторе Газа наблюдалось почти тотальное отключение интернета.

В пресс-службе крупного оператора связи Paltel в ночь на среду подтвердили информацию об отключении интернета.

27 октября NetBlocks проинформировал, что масштабный сбой в работе интернета зафиксировали на территории сектора Газа на фоне сообщений о его интенсивных бомбардировках Израилем. Позже связь была восстановлена. 

© Информационное агентство ТАСС
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