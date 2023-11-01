CNN: в секторе Газа восстанавливается связь

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Связь постепенно восстанавливается в секторе Газа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на руководителя исследований международной службы мониторинга интернета NetBlocks Иcик Матер.

"Мы можем подтвердить, что соединение восстанавливается. Продолжительность сбоя составляет чуть более 8 часов", - говорится в ее электронном письме для телеканала.

По данным NetBlocks, ранее в секторе Газа наблюдалось почти тотальное отключение интернета.

В пресс-службе крупного оператора связи Paltel в ночь на среду подтвердили информацию об отключении интернета.

27 октября NetBlocks проинформировал, что масштабный сбой в работе интернета зафиксировали на территории сектора Газа на фоне сообщений о его интенсивных бомбардировках Израилем. Позже связь была восстановлена.