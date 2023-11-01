Шольц в телефонном разговоре с Нетаньяху приветствовал открытие КПП "Рафах"

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого подтвердил непоколебимую солидарность с Израилем и приветствовал открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта и сектора Газа. Об этом заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня канцлер Шольц снова поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху проинформировал канцлера о текущей ситуации в Израиле после террористических атак ХАМАС и о дальнейших действиях израильской армии против ХАМАС в секторе Газа", - отметил Хебештрайт. При этом он указал, что Шольц "подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Израилем".

"Со своей стороны, он [канцлер ФРГ] подчеркнул важность защиты гражданского населения и оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа. Он приветствовал тот факт, что впервые раненых теперь можно доставлять в Египет для лечения через КПП "Рафах", - констатировал представитель кабмина ФРГ.

Правительство Германии, по его словам, оказывает гуманитарную помощь населению Газы и региона, в том числе пострадавшим из сектора Газа. "Главы правительств согласились работать вместе, чтобы предотвратить распространение конфликта", - заключил Хебештрайт.