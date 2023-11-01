США считают, что есть "принципиальная договоренность" о встрече Байдена с Си Цзиньпином

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что Вашингтон тесно взаимодействует с китайской стороной по реализации этих планов

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в середине ноября. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

"Я не хочу уточнять, на каком мы этапе в том, что касается логистического планирования, но мы достигли принципиальной договоренности о встрече. Мы тесно взаимодействуем с китайской стороной по реализации этих планов", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Байдена, во время его следования в штат Миннесота.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, американская администрация исходит из того, что встреча Си Цзиньпина и Байдена на полях саммита АТЭС состоится.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с американскими политологами в Вашингтоне 29 октября сообщил, что ведется работа над организацией встречи Си Цзиньпина и Байдена на полях саммита АТЭС, но "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте". По его словам, Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) 15-18 ноября.