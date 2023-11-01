В Нигерии шариатский суд наказал группу мужчин за ношение женской одежды

Их приговорили к 10 ударам плетью каждого

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Шариатский суд нигерийского штата Кано приговорил группу из восьми мужчин к 10 ударам плетью каждого за переодевание в женскую одежу на состоявшейся недавно свадьбе. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Одновременно провинившиеся должны заплатить штраф в размере 10 тыс. найра ($13), а в случае отказа отправиться на три месяца в тюрьму, отмечает агентство. Обвиняемые были арестованы на свадьбе в женской одежде, в которой они танцевали среди гостей. Мужчины признали себя виновными. Почему именно они надели женскую одежу, неизвестно.

В 12 штатах Нигерии с преимущественно мусульманским населением наряду с обычным правом официально действуют законы шариата. Всего в Нигерии насчитывается 36 штатов.