ООН приветствует инициативу Кипра по созданию гуманитарного коридора для помощи Газе

Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов в Газу морским путем из других стран

НИКОСИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. ООН поддерживает инициативу президента Кипра Никоса Христодулидиса по организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа после встречи с кипрским лидером.

"Мы в ООН считаем, что готовность Республики Кипр предоставить свою помощь в гуманитарных целях заслуживает признательности, <...> и мы действительно приветствуем эту готовность со стороны президента Христодулидиса", - сказал он.

На вопрос, готова ли ООН взять на себя ответственность за распределение гуманитарной помощи, Лакруа ответил: "Наши коллеги и, конечно же, в первую очередь генеральный секретарь, а также сотрудники, отвечающие за гуманитарные программы, активно работают над вопросом доставки гуманитарной помощи населению Газы".

Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов в Газу морским путем из других стран. Эта инициатива была озвучена президентом Христодулидисом на последнем саммите ЕС. На днях глава МИД республики Константинос Комбос обсудил ее с палестинским и иорданским коллегами.

Во время своего визита Лакруа также встретится с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром. Кроме того, он посетит расположение Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре и буферную зону в районе Пилы, где в августе произошел инцидент, серьезно омрачивший перспективы возобновления прямого диалога между греческой и турецкой общинами.