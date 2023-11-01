Канада и страны G7 работают над созданием долгосрочных гарантий безопасности Украине

Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что Оттава предлагает каждой стране взять на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева не только на время конфликта с Россией, но "и когда украинцы сядут за стол переговоров"

ОТТАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Канады работают со странами Группы семи (G7) над разработкой долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли на дипломатической конференции в Монреале. Ее выступление транслировали канадские телеканалы.

"Я и моя команда много и долго работали над созданием долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Мы предложили странам G7 поддержать эту концепцию", - сказала министр.

По ее словам, Оттава предлагает каждой стране взять на себя долгосрочные обязательства по поддержке Киева не только на время конфликта с Россией, но "и когда украинцы сядут за стол переговоров". "Россия остается близким и опасным соседом, <...> поэтому Украине придется рассчитывать на то, что страны G7 и европейские соседи будут поддерживать их в долгосрочной перспективе", - сказала Жоли.

Глава МИД не привела других подробностей предлагаемой Канадой концепции, добавив лишь, сейчас идет работа над ее "практическими аспектами".