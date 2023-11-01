Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа

Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари отметил, что "наземная операция продвигается в соответствии с планом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские военные прорвали линию обороны вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", - сказал он на брифинге.