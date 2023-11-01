1 ноября, 18:45,
обновлено 1 ноября, 19:03
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари отметил, что "наземная операция продвигается в соответствии с планом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильские военные прорвали линию обороны вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", - сказал он на брифинге. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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