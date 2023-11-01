1 ноября, 19:29

В США отметили рост числа угроз в отношении евреев и мусульман

Генпрокурор страны Меррик Гарленд отметил, что ни один человек и ни одно сообщество в государстве не должны жить в страхе перед насилием, разжигаемым ненавистью

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор США Меррик Гарленд заявил о росте числа угроз в отношении американских евреев, мусульман и граждан арабского происхождения. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, Гарленд отметил, что в последние недели произошло "значительное увеличение" "объема и частоты" таких угроз.

"Министерство юстиции нетерпимо к насилию или незаконным угрозам насилия, подпитываемым антисемитизмом или исламофобией", - приводит CNN слова генпрокурора. "Я хочу повторить основной принцип министерства юстиции: ни один человек и ни одно сообщество в нашей стране не должны жить в страхе перед насилием, разжигаемым ненавистью", - добавил Гарленд.

Ранее Федеральное бюро расследований предупредило жителей Соединенных Штатов об участившихся угрозах в адрес евреев и арабов, а также возможных преступлениях на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. 

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