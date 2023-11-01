Суд признал виновной в контрабанде золота племянницу президента Зимбабве

Приговор Генриетте Рашвайе огласят на предстоящей неделе

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Зимбабве признал виновной в попытке контрабанды 6 кг золота Генриетту Рашвайю, племянницу президента страны Эммерсона Мнангагвы. Об этом сообщила зимбабвийская газета The Herald.

Рашвайя, которая является главой федерации горняков Зимбабве, была задержана в октябре 2020 года при досмотре в международном аэропорту Хараре с сумкой, в которой находились золотые бруски весом 6 кг и стоимостью более $330 тыс. При допросе она заявила, что ошиблась и взяла в самолет, который направлялся в Дубай, не свою сумку.

После трех лет разбирательств суд признал племянницу президента виновной в попытке незаконного вывоза золота из Зимбабве. Приговор будет оглашен на предстоящей неделе.