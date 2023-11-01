Залужный предупредил о больших рисках для ВСУ при затягивании боевых действий

Главнокомандующий ВС страны отметил, что западные поставки систем разминирования "оказались недостаточными"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Переход военных действий на Украине в затяжную форму несет большие риски для ВС страны. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist.

"Переход войны в позиционную форму приводит к ее затягиванию и несет значительные риски как для Вооруженных сил Украины, так и для государства в целом", - написал он.

Залужный также отметил, что западные поставки систем разминирования "оказались недостаточными". По его словам, ВСУ нужен "более широкий доступ к электронной разведке" союзников Украины, включая данные радиоразведки, а также "расширенные производственные линии" для украинских систем противодронной РЭБ на Украине и за рубежом.

Украинский главком признал и проблемы с мобилизацией в стране. "В нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей [в рамках мобилизации]. Мы пытаемся исправить эти проблемы", - добавил Залужный.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.