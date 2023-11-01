Спикер парламента Грузии заявил, что не снимет запрет на посещение Саакашвили в больнице

Шалва Папуашвили объяснил свои действия тем, что до ввода запрета депутаты парламента навещали его много раз и проводили с ним политические консультации

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что не планирует пересматривать свой запрет, введенный с января 2022 года, на выдачу разрешений депутатам для посещения осужденного экс-президента республики Михаила Саакашвили, находящегося в частной тбилисской клинике "Вивамед".

"Ко мне периодически обращались [депутаты], однако я каждый раз отказывал им в этом (выдаче разрешения навестить Саакашвили - прим. ТАСС). Меня и в устной форме спрашивали, не пересматривал ли я свой запрет, однако я каждый раз им говорил и сейчас готов подтвердить <...>, что не планирую предоставлять им это право", - сказал Папуашвили.

Политик объяснил свои действия тем, что до ввода запрета депутаты парламента, в частности, оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, навещали его много раз и проводили с ним политические консультации. По его словам, парламентариям предоставляется право навещать заключенного, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья осужденного и условиями отбывания наказания.

По словам Папуашвили, Саакашвили и так навещают его адвокаты, представители аппарата омбудсмена, члены его семьи. Соответственно, общественность знает о состоянии его здоровья.

Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул республику в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.